Milano-Cortina dallo Spazio grazie all’Esa: i Giochi Olimpici invernali come non li avete mai visti

ROMA – L’Agenzia spaziale europea (Esa) ha reso disponibile un’immagine interattiva acquisita dal satellite Sentinel-2 della costellazione Copernicus, in cui si vedono dallo Spazio alcune tra le sedi più importanti dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026.
La parte superiore dell’immagine mostra spettacolari montagne e valli delle Alpi, senza nuvole. A nord-ovest è possibile individuare Cortina d’Ampezzo, la Perla delle Dolomiti, già sede dei Giochi del 1956, mentre più a est le acque blu intenso del Lago di Garda si stagliano al centro dell’immagine.
A est del Lago di Garda è invece visibile Verona, che ospiterà la cerimonia di chiusura dei Giochi. Il 6 marzo l’Arena ospiterà anche la cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali, che celebrerà il 50° anniversario della prima edizione.
A questo link l’immagine interattiva: www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2026/02/Earth_from_Space_Olympic_view