Schillaci: “Il numero chiuso nella Facoltà di Medicina è indispensabile”

ROMA – “Io ho fatto Medicina quando non c’era il numero chiuso, sono contrario ai test come sono fatti perché le competenze mediche specifiche si possono trovare in altro modo: il ministero dell’Università so che li ha cambiati, vedremo come sono. Il numero chiuso è indispensabile, ma dovremmo lavorare ad un numero programmato, dobbiamo capire il numero dei medici che ci servono, abbiamo fatto l’errore di far iscrivere pochi studenti e ora abbiamo pochi medici“. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ospite di Terraverso, il nuovo podcast di Libero quotidiano, condotto da Emanuele Ranucci e Pietro Senaldi.

“Il problema – ha sottolineato l’esponente del Governo – è anche che i giovani ora non vogliono fare alcune specializzazioni. Dovremmo rendere alcune di queste più attraenti per non trovarci scoperti di alcune professioni, come l’anestesista e il medico d’urgenza. Ho sempre parlato con i giovani, questo è un Governo che crede fortemente nei giovani che hanno tanto da dare a questa nazione – ha aggiunto Schillaci -. Si meritano un’Italia migliore di quella che hanno avuto finora. Riusciremo ad aumentare gli stipendi dei medici, è il mio primo impegno e dobbiamo dargli prospettive migliori”.