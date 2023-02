Mondiali di sci, Federica Brignone vince l’oro nella combinata

(L’immagine di Federica Brignone in copertina risale a febbraio 2022)

ROMA – Federica Brignone è la prima sciatrice italiana della storia a vincere una medaglia d’oro ai campionati Mondiali di sci alpino in Combinata. La valdostana, dopo aver dominato la prima manche di super-G, ha tenuto anche nella seconda in slalom e si è aggiudicata la prima medaglia iridata a Meribel, in Francia.

“ORA NON MI DIRANNO PIÙ CHE MI MANCA L’ORO”

“Ce l’ho fatta a farvi vedere la slalomista che c’è in me. Sono troppo contenta. Dopo l’errore ho pensato che avrei perso, quindi ho spinto nel finale. Ero in fiducia in slalom, mi ero allenata nei giorni scorsi. Adesso non mi diranno più che nel mio palmares manca una medaglia d’oro”. Così Federica Brignone, dopo aver vinto in Combinata a Maribel il primo oro mondiale della sua carriera. Per la valdostana si tratta della seconda medaglia iridata a dodici anni dalla prima, conquistata nello slalom gigante dei Mondiali di Garmisch del 2011. Argento alla svizzera Wendy Holdener, bronzo all’austriaca Ricarda Haaser.