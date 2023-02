Video| Madonna irriconoscibile ai Grammy: il ‘ritocchino’ le è sfuggito di mano

ROMA – Increduli. È così che sono rimasti gli spettatori dei Grammy, quando ieri sera, in occasione della kermesse, Madonna ha fatto la sua apparizione. Miss Ciccone, ha preso la parola per presentare la performance di Sam Smith e Kim Petras ma, suo malgrado, è finita lei al centro dell’attenzione.

L’eccessivo ricorso alla chirurgia plastica, per cui viene criticata già da tempo, l’ha resa quasi irriconoscibile: il volto gonfio e tirato, le sopracciglia decolorate e l’acconciatura che metteva il tutto in maggior risalto, hanno contribuito a creare l’effetto ‘wow’ o meglio, per citare il titolo di un suo noto brano, a far esclamare molti “Who’s that girl”. Così, hanno titolato anche i più noti tabloid inglesi, per sottolineare la trasformazione di Madonna.

“Se c’è una cosa che ho imparato in questi anni di carriera nel mondo della musica è che se vi chiamano ‘scioccanti’, ‘scandalosi’, ‘problematici’, ‘provocatori’ o ‘pericolosi’, allora siete sicuramente da tenere d’occhio”, ha detto la star.

IL TOUR IN ITALIA

Per festeggiare i 40 anni di carriera, Madonna partirà con il tour mondiale “The Celebration Tour” che toccherà anche l’Italia. La cantante si esibirà il 23 novembre al Mediolanum Forum di Milano.