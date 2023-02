Barbara D’Urso: “Esco con Briatore, è un uomo interessante”

BOLOGNA – Barbara D’Urso e Flavio Briatore, 65 anni lei e 72 lui: c’è un nuovo amore all’orizzonte? Chissà, sarà il 2023 a mostrare se l’imprenditore e la conduttrice televisiva diventeranno una coppia. Intanto i due sono stati visti in giro insieme (galeotta ad esempio una foto nello stesso albergo a Milano nei primi giorni dell’anno) e, come lei stessa ha confermato in un’intervista al Corriere, si sono visti. “Siamo usciti un po’ di volte con altri amici“, ha detto Barbara D’Urso al Corriere. Qualche uscita da soli? La risposta è stata diplomatica: “Non me lo ricordo“. Gatta ci cova, a giudicare dai gossip che si rincorrono da giorni in rete si direbbe proprio che i due qualche uscita a due l’abbiano fatta.

Barbara D’Urso infatti non fa fatica ad ammettere di aver avuto modo di approfondire la conoscenza di Flavio Briatore: “L’ho conosciuto. Avevo un pregiudizio, non credevo mi stesse simpatico. Invece, ho scoperto un uomo interessante, un ottimo padre, che segue tantissimo Nathan (il figlio avuto da Elisabetta Gregoraci, ndr). Ma sto dicendo questo, non altro…”. Chissà cosa succederà nei prossimi mesi.

LEGGI ANCHE: Siamo stati al ‘Crazy Pizza’ di Briatore a Roma: ecco com’è andata

Flavio Briatore con il figlio Nathan

IL DEBUTTO DI LEI A TEATRO

Intanto, Barbara D’Urso si accinge a debuttare sui palcoscenici dei teatri, l’ultima nuova avventura che ha intrapreso: il suo spettacolo ‘Taxi a due piazze’ andrà in scena per la prima volta martedì 14 febbraio al Teatro Nazionale di Milano (dove resterà fino a metà aprile per poi partire con un tour in giro per l’Italia). Nella commedia, un testo riscritto al femminile da Ray Cooney, Barbara D’Urso vestirà i panni di una tassista con due mariti (il ruolo interpretato da Johnny Dorelli nel 1984). Sul palco i mariti saranno Franco Oppini e Giampaolo Gambi. Il piede in due scarpe? “Io non pratico quel tipo di amore- dice Barbara D’Urso-, anche se non giudico chi lo fa. Poi, se scoprissi di essere tradita da un uomo, gli taglierei tutti i vestiti. Quando è successo, però, l’ho saputo dai giornali e non ci siamo più rivisti, se non in tribunale”.

LEGGI ANCHE: Sanremo, Amadeus: “Oggi sapremo dall’ambasciata se Zelensky ci sarà”