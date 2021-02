Vale signs R$37.68 billion agreement to repair Brumadinho tragedy

By Bianca Oliveira

SAO PAULO – The government of Minas Gerais and mining company Vale signed on Thursday (5th) the largest agreement in the history of Brazil in terms of socio-environmental repair. The agreement, in the amount of R$ 37.68 billion, aims to repair the damages caused by Brumadinho tragedy.

The rupture of Dam 1 of the Córrego do Feijão mine, in the city of Brumadinho, in Minas Gerais, happened on January 25, 2019 and caused the death of 259 people and 11 more missing. This was the biggest work accident in Brazil in loss of human lives and one of the biggest mining environmental disasters in the country.

In the agreement, socioeconomic investments are planned in the Paraopeba River Basin, in water security, urban mobility and improvement of public services, in addition to the transfer of income to residents of the affected regions. About 30% of the amount will be allocated exclusively to the municipality and the people of Brumadinho.

All socioeconomic and environmental repair projects foresee the creation of about 365,000 direct and indirect jobs. It was not defined, however, a financial ceiling to be spent on the repair of the environment, because the costs included in the account are a projection and it was agreed that the environment should be recovered in its entirety.

“Vale is determined to fully repair and compensate for the damage caused by Brumadinho tragedy and to increasingly contribute to the improvement and development of the communities in which we operate. We trust that this global agreement is an important step in that direction. We know that we have a way to go and we remain steadfast in our purpose, in line with our New Pact with Society, ”said in a statement the CEO of Vale, Eduardo Bartolomeo.

The conclusion of this agreement does not prejudice individual actions for civil or labor indemnities, which continue to be processed normally. More than 8,900 people are part of these negotiations with Vale, which add up to more than R$ 2.4 billion. Vale is also accused of corrupting the dam certification market and, based on the Corporate Anti-Corruption Law, R$ 7.9 billion is blocked from its account.

Brumadinho, Vale acconsente a risarcire per 5,9 miliardi di euro

di Bianca Oliveira

SAN PAOLO- Il maggior accordo di risarcimenti socio-ambientali nella storia del Brasile è stato siglato dal governo dello Stato di Minas Gerais e dal gruppo minerario Vale. L’intesa, dal valore di 37,68 miliardi di reais, circa 5,9 miliardi di euro, mira a fornire una compensazione per i danni causati dal disastro di Brumadinho.

La città, che si trova nel Minas Gerais, è stata teatro il 25 gennaio 2019 della rottura della Diga 1 della miniera di Corrego de Feijao. Sono state 259 le vittime e 11 i dispersi, in quello che a oggi rsta il più grave disastro sul lavoro nella storia nazionale in termini di perdita di vite umane e il secondo più grave sul piano ambientale nella storia delle estrazioni minerarie nel Paese.

Nell’accordo sono previste una serie di investimenti socioeconomici nel bacino del Rio Paraopeba, il fiume lungo cui si trovava la diga collassata, che mirano a mettere in sicurezza il sistema idrico, a migliorare la mobilità urbana e i servizi pubblici oltre che a fornire riparazioni in denaro per gli abitanti delle zone colpite. Circa il 30 per cento del valore complessivo dell’intesa sarà destinato esclusivamente al Comune e agli abitanti di Brumadinho.

L’insieme dei progetti di riparazione socioeconomica e ambientale prevede la creazione di quasi 365.000 posti di lavoro tra diretti e indiretti. Non è stato ancora definito un tetto finanziario alle spese di riparazione ambientale, poiché i costi inclusi nel progetto sono solo una previsione ed è stato stabilito che l’ecosistema della zona dovrà essere recuperato per intero.

Il direttore-presidente del gruppo minerario, Eduardo Bartolomeo, ha fatto sapere attraverso una nota: “Vale è determinata a riparare in forma integrale e a compensare i danni causati dalla tragedia di Brumadinho e contribuire, ogni volta di più, al miglioramento delle condizioni e allo sviluppo delle comunità presso le quali opera”. Il manager ha aggiunto: “Siamo fiduciosi che questo accordo globale sia un passo importante in questa direzione. Sappiamo che abbiamo davanti un cammino da percorrere e che continueremo con fermezza nel nostro proposito, allineato con il nostro Nuovo patto con la società”.

Il raggiungimento dell’accordo non pregiudica le azioni individuali di indennizzazione portate avanti dai lavoratori, che continueranno a essere esaminate. Oltre 8,9 milioni di persone prendono parte a negoziazioni con Vale, per un totale di 2,4 miliardi di reais, poco più di 372 milioni di euro. Il gruppo è anche accusato di aver influenzato in modo indebito il processo di certificazione delle dighe e, in base alla ‘Lei Anticorrupcao de Empresas’, sono stati bloccati sui suoi conti 7,9 miliardi di reais, oltre 1,2 miliardi di euro.

Vale assina acordo de R$37,68 bilhões para reparar tragédia de Brumadinho

Por Bianca Oliveira

SAO PAULO – O governo de Minas Gerais e a mineradora Vale assinaram nesta quinta-feira (5) o maior acordo da história do Brasil em termos de reparação socioambiental. O acordo, no valor de R$37,68 bilhões, visa a reparação dos danos causados pela tragédia de Brumadinho.

O rompimento da Barragem 1 da mina do Córrego do Feijão, na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais, aconteceu no dia 25 de janeiro de 2019 e provocou a morte de 259 pessoas e mais 11 desaparecidos. Este foi o maior acidente de trabalho no Brasil em perda de vidas humanas e um dos maiores desastres ambientais da mineração no país.

No acordo, estão previstos investimentos socioeconômicos na Bacia do Rio Paraopeba, em segurança hídrica, mobilidade urbana e melhoria dos serviços públicos, além da transferência de renda aos moradores das regiões atingidas. Cerca de 30% do valor será destinado exclusivamente ao município e ao povo de Brumadinho.

O conjunto dos projetos de reparação socioeconômica e ambiental prevê a criação de cerca de 365 mil empregos diretos e indiretos. Não foi definido, no entanto, um teto financeiro a ser gasto com a reparação do meio ambiente, pois os custos incluídos na conta são uma projeção e ficou acertado que o meio ambiente deverá ser recuperado em sua totalidade.

“A Vale está determinada a reparar integralmente e compensar os danos causados pela tragédia de Brumadinho e a contribuir, cada vez mais, para melhoria e desenvolvimento das comunidades em que atuamos. Confiamos que este acordo global é um passo importante nessa direção. Sabemos que temos um caminho a percorrer e seguimos firmes em nosso propósito, alinhado com nosso Novo Pacto com a Sociedade”, afirmou em nota o diretor-presidente da Vale, Eduardo Bartolomeo.

A conclusão desse acordo não prejudica as ações individuais por indenizações civil ou trabalhista, que seguem tramitando normalmente. Mais de 8,9 mil pessoas fazem parte dessas negociações com a Vale, que somam mais de R$2,4 bilhões. A Vale também é acusada de corromper o mercado de certificação de barragens e, com base na Lei Anticorrupção de Empresas, estão bloqueados R$7,9 bilhões de sua conta.