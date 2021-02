ROMA – “Rammarico? Nessuno, dobbiamo guardare sempre il bene dell’Italia e vedere se si creano le condizioni affinchè il Paese sia messo in sicurezza al più presto“. Così il premier uscente Giuseppe Conte parlando coi cronisti fuori la Camera.

NON GUARDIAMO A DESTINI PERSONALI MA A BENE ITALIANI

“Ci sono tali urgenze nel Paese che i sentimenti personali non hanno alcun rilievo. Non guardiamo ai destini personali ma a quello dei cittadini perchè c’è tanta sofferenza in giro”.