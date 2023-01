Chi è Bianca Nappi, la miglior amica di Luisa Ranieri in Lolita Lobosco 2

ROMA – Conto alla rovescia quasi terminato per la seconda stagione di ‘Le indagini di Lolita Lobosco’, che torna in prima serata su Rai1 a partire dall’8 gennaio. La protagonista della serie tv di successo è Lolita Lobosco (interpretata da Luisa Ranieri) una donna del Sud, mediterranea, vivace, empatica, in carriera; vicequestore del commissariato della Polizia di Stato a Bari, a capo di una squadra di soli uomini. In un mondo ostinatamente maschile, come quello dell’investigazione e della giustizia, Lolita sceglie di rimanere se stessa, un prezioso mix di esplosiva bellezza e intelligenza emotiva che le permette non solo di affermarsi, ma anche di combattere alcuni pregiudizi ancora esistenti nei confronti delle donne al comando. Al suo fianco la migliore amica Marietta, interpretata da Bianca Nappi, tanto seria nel lavoro quanto libertina nella vita privata.

CHI È BIANCA NAPPI

Bianca Nappi nasce in Puglia e per la precisione a Trani il 12 gennaio 1980, ma i genitori hanno origini napoletane. Amante del cinema e del teatro, inizia sin da piccola a recitare per poi a 18 anni trasferirsi a Roma per studiare al Teatro Blu, diretto da Beatrice Bracco. Dopo il teatro arriva il piccolo schermo: Nappi recita in numerose serie tv, come “In amore e in guerra” e “Distretto di Polizia”, per poi approdare al cinema dove esordisce nel film di Ferzan Ozpetek “Un giorno perfetto”. Con il regista collaborerà poi in “Mine Vaganti” e “Magnifica Presenza”.

Non si sanno molte notizie sulla vita privata di Nappi e sul suo compagno. Ciò che è certo è che è madre di un bambino di 3 anni che ha chiamato Romeo, dopo aver sognato, mentre era incinta, che si sarebbe chiamato così.

LOLITA LOBOSCO 2, LE ANTICIPAZIONI

Nella seconda stagione della serie di Rai1, Lolita è alle prese con nuovi casi di omicidio che saprà risolvere con acume e creatività, anche grazie alla collaborazione preziosa dei fidi Forte ed Esposito. Parallelamente, la vicequestore cerca di tener fede alla promessa fatta a suo padre alla fine della prima stagione, ossia quella di trovare il suo assassino. Chiarito infatti che l’omicidio di Petresine è opera della malavita organizzata che agiva nel porto di Bari, rimane da scoprire chi sia stato l’esecutore materiale del delitto. L’indagine si rivela tuttavia molto complessa, anche perché qualcuno sembra avere interesse a non far avvicinare Lolita alla verità.

Se sul lavoro le difficoltà sono molte, la vita privata della nostra protagonista non è meno complessa: alla gestione del fidanzamento con un uomo molto più giovane, Danilo, si aggiungono le preoccupazioni per Nunzia e il suo speciale rapporto d’amicizia con Trifone, i dissidi di Forte con la moglie Porzia e la nuova sfida di Esposito con la fidanzata Caterina, per non parlare dei disastri sentimentali dell’amica del cuore Marietta. Come se non bastasse, nella vita di Lolita si affaccia una vecchia conoscenza, la sua prima cotta, l’affascinante Angelo Spatafora.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it