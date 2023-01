Stasera in tv ‘La Befana vien di notte’, fantasy natalizio con Paola Cortellesi

ROMA – Nella sera dell’Epifania in tv arriva un fantasy per famiglie tutto italiano. Scritto da Nicola Guaglianone e diretto da Michele Soavi, il film “La Befana vien di Notte”, andrà in onda venerdì 6 gennaio alle 21.20 su Rai 2. La protagonista è Paola Cortellesi che di giorno è un’insegnante molto amata dai suoi alunni. Di notte però si trasforma nella Befana, con tutti gli acciacchi della terza (anzi, cinquecentesima) età e le incombenze di chi è preposto ad accontentare i desideri dei bambini, per di più in competizione con “quel maschilista di Babbo Natale”. La Befana ha anche un nemico in terra: Mr. Johnny, un fabbricante di giocattoli che vuole sostituirsi a lei nel ruolo di dispensatore di regali il 6 gennaio. Ma quando Mr. Johnny fa rapire Paola, un gruppetto di alunni che ha scoperto la sua identità segreta accorre coraggiosamente in suo soccorso. I sei ragazzini decidono di affrontare, a bordo delle loro biciclette, una straordinaria avventura che li cambierà per sempre. Tra magia, sorprese e risate, riusciranno a salvare la maestra e con lei l’Epifania?

