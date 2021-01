Vaccino, Arcuri: “Entro fine marzo 5,9 mln di somministrazioni, 21,5 entro maggio”

ROMA – “Per la somministrazione del vaccino Pfizer (modello Freeze) il commissario mandera’ 1.500 medici/infermieri a integrazione dei 3.500/800 gia’ operativi nelle singole regioni (suddivisione che avverra’ in base alla popolazione). Per la somministrazione dei vaccini moderna e johnson&johnson (modello Cold) il fabbisogno di personale lo copre tutto il commissario”. Sono, a quanto si apprende, le comunicazioni fatte dal commissario Domenico Arcuri alle Regioni, durante il vertice sul vaccino anti Covid.

“Sono stati selezionati non medici e infermieri gia’ in servizio ma quelli in quiescenza e i laureati non ancora occupati. Nei limiti si evitano eccessive mobilita’ tra regioni Al momento abbiamo e’ stato presentato un programma con 5,9 milioni di vaccinati entro fine marzo, 13,7 per aprile, 21,5 milioni entro fine maggio e si puo’ completare la vaccinazione volontaria entro agosto. Questo programma senza Astrazeneca e con i vaccini attualmente disponibili e autorizzati. Quando arrivera’ l’autorizzazione del vaccino Astrazeneca si modifica il piano potenziandolo ulteriormente. Entro il 7 gennaio sara’ comunicato l’elenco del personale individuato per regione alla Agenzie per il lavoro (sono 5 divise per aree territoriali, in base al numero di popolazione) e a partire dal 20 i primi candidati saranno disponibili”.