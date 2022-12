Chi vincerà Sanremo 2023? I bookmaker puntano su Ultimo e Mengoni

ROMA – Ultimo, Marco Mengoni e Giorgia: dopo l’annuncio dei “big” in gara nella prossima edizione del Festival di Sanremo, i bookmaker hanno scelto i favoriti per la vittoria. Secondo gli analisti di Goldbet, a trionfare sarà Ultimo: la vittoria – sfiorata nel 2019 quando si classificò alle spalle di Mahmood, vale 3 volte la scommessa, quota che scende a 2,50 per Snai. Vicino, tra 3,50 e 4, il bis di Marco Mengoni, che vinse nel 2013 con “L’essenziale”, mentre terzo posto in lavagna per Giorgia (la sua ultima partecipazione risale al 2001, quando arrivò seconda con “Di sole e d’azzurro”) offerta tra 5,50 e 6 volte la posta.

Tripletta di donne appena ai piedi del podio, con Elodie tra 7 e 7,50, Madame tra 8 e 10 e poi Levante, tra quota 8 e 15. Doppia cifra, tra 11 e 15, per Ariete, con Colapesce e Di Martino, compresi tra 13 e 15 volte la posta. Stessa quota per Lazza, mentre un successo di LDA si gioca tra 15 e 16 con i Modà che salgono tra 16 e 20.

Difficile il successo di Paola e Chiara, tra 26 e 33, così come quello di Gianluca Grignani, che oscilla tra 31 e 33 volte la posta. Poche chance anche per gli Articolo 31, con un successo che si trova tra quota 31 e 50. In fondo alla lavagna, infine, ecco Anna Oxa e Rosa Chemical (tra 50 e 51) mentre i Cugini di Campagna sono ultimi a 100 volte la posta.

Per i bookmaker la kermesse potrebbe superare gli incredibili ascolti di quest’anno: la prima serata aveva ottenuto il 54,7% di share e per gli analisti Snai, l’ipotesi più probabile è che l’apertura dell’edizione 2023 resterà sotto il 55,5% (a 1,80). Stesso discorso, riporta Agipronews, anche per la finale che a febbraio scorso aveva raggiunto il record del 64,9% di share: un risultato che, secondo i trader, sarà facile replicare: restare sotto il 65,5% vale 1,72, superarlo vale 2 volte la scommessa.

