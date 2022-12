Tre giorni soli per il film sul live di Cremonini, ma a Bologna c’è una sorpresa

BOLOGNA – I fan di Cremonini hanno solo tre giorni il 10, l’11 e 12 dicembre, per poter rivedere (anche se su schermo cinematografico), il live di Cesare dello scorso luglio a Imola. Ma per chi sarà all’Uci Cinemas Meridiana di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, c’è una sorpresa: il cantante bolognese sarà infatti in sala, la sera del 10 alle 20, per salutare il pubblico.

COME ACQUISTARE I BIGLIETTI

“Cremonini Imola 2022 Live”, questo il titolo della pellicola, è distribuito da Nexo Digital in collaborazione con Live Nation Italia e Radio Italia, e punta a portare sul grande schermo “tutte le emozioni di uno show spettacolare”. È possibile acquistare i biglietti alle casse di Uci Cinemas Meridiana Bologna, tramite App gratuita di Uci Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse con -fila+film. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it.

