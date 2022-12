A fuoco nella notte l’auto del sindaco di Vasto

CHIETI – A fuoco l’auto del sindaco di Vasto e presidente della Provincia di Chieti Francesco Menna. Il fatto è avvenuto ieri sera intorno alle 23 nel centro storico di Vasto. La Fiat 500 del sindaco era parcheggiata in via Leopardi. A lanciare l’allarme sono stati i clienti dei locali limitrofi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia, che hanno avviato le indagini per ricostruire i fatti e capire se sia stato un gesto doloso o un corto circuito. L’auto è stata rimossa ed è a disposizione degli investigatori che in queste ore passeranno al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Nella zona del rogo è arrivata anche la polizia scientifica. L’incendio della 500, fortunatamente, non ha coinvolto altre auto.

