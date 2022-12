A Roma ragazzo ferito al braccio da un colpo di pistola

ROMA – Un cittadino tunisino di 21 anni è rimasto ferito al braccio destro da un colpo di pistola ed è ricoverato da questa notte al Policlinico Casilino. Il giovane non è in pericolo di vita e ha una prognosi di 20 giorni. Alla Polizia ha raccontato che il ferimento è avvenuto intorno alle 3 di questa notte a Tor Bella Monaca, mentre si trovava in un’auto in sosta in via dell’Archeologia a Tor Bella Monaca. Qui uno scooter lo ha raggiunto, si è affiancato alla macchina e una persona ha esploso un colpo di pistola e lo ha ferito. Il racconto del ragazzo non ha trovato il riscontro da parte della Polizia.

