Biglietti gratis e non solo, l’Acquario di Genova festeggia i 30 anni con un contest

GENOVA – Conosci l’Acquario di Genova e la sua storia? Potresti vincere un biglietto gratuito o un’altra esperienza all’interno del villaggio della più nota attrazione all’ombra della Lanterna. E’ il bottino dei premi messi a disposizione da “Trenta la fortuna”, una delle iniziative proposte dall’Acquario di Genova per celebrare i suoi primi 30 anni. Si tratta di un concorso online “instant win”, a cui si può partecipare collegandosi al sito https://concorso30lafortuna.acquariodigenova.it. Due premi ogni giorno, fino al prossimo 6 gennaio, con ogni utente registrato che potrà partecipare una sola volta al giorno.

Tra le esperienze in palio, anche ingresso gratuiti per la nuova Città dei bambini e dei ragazzi, inaugurata lo scorso 2 dicembre. Entro il 31 gennaio, inoltre, l’estrazione finale di un pacchetto per quattro persone, a cura di C-Way, il tour operator del gruppo Costa Edutainment, per un soggiorno a Rimini con visita a “Italia in Miniatura”, uno dei parchi più amati del gruppo. Per partecipare a quest’ultima, però, serve aver acquistato almeno un biglietto di ingresso per l’Acquario tra il primo gennaio e l’Epifania e inserito nella pagina dedicata al contest il codice alfanumerico corrispondente.

GLI ORARI DELL’ACQUARIO DI GENOVA PER LE FESTE DI NATALE

A dicembre e gennaio, l’Acquario di Genova è aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 20 (ultimo ingresso alle 18), sabato e domenica dalle 9 alle 20 (ultimo ingresso alle 18). Dall’8 all’11 dicembre, apertura anticipata alle 8.30 e chiusura alle 20 (ultimo ingresso alle 18). Il 31 dicembre, per consentire l’allestimento dell’evento di Capodanno, l’Acquario anticiperà la chiusura alle 16 (ultimo ingresso alle 14).

