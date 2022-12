Tg Sanità, edizione del 5 dicembre 2022

VACCINO. SCHILLACI: MAI PIÙ OBBLIGO, MEDIARE DIRITTO SALUTE CON LIBERTÀ PERSONALI

“Mai più obbligo vaccinale in Italia”. Ad assicurarlo è il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in un’intervista rilasciata al quotidiano ‘Libero’. Il ministro ha anche confermato che l’obbligo di vaccinarsi contro il Covid, decaduto per il personale sanitario con due mesi di anticipo, a partire dallo scorso 1 novembre, non ritornerà.

Il ministro ha poi spento ogni eventuale dubbio sulla reintroduzione del Green pass dichiarando:

“Non rimetteremo l’obbligo vaccinale e saremo sempre attenti a mediare il diritto alla salute con il rispetto delle libertà personali”. Sul Covid, secondo Schillaci, è tempo di dare un messaggio di discontinuità con il passato. “Siamo entrati in un’altra fase, non più degli obblighi ma della persuasione- ha detto- responsabilizzare i cittadini, non obbligarli. Oggi in Italia ci sono temi sanitari più importanti e impellenti del virus”.

RAPPORTO AGENAS-AIOP SU SANITÀ: PRIVATO ECCELLENZA SPECIE IN CARDIOCHIRURGIA

“Il sistema privato precede quello pubblico, con alcune eccezioni”. È questa la fotografia sullo stato di salute del sistema sanitario nazionale, secondo il rapporto sulla qualità degli outcome clinici negli ospedali italiani realizzato da Agenas e Aiop e presentato la settimana scorsa a Milano.

Dal rapporto emerge uno scenario dominato dall’assenza di valori medi, dove a numerose situazioni di eccellenza si contrappongono contesti sanitari di qualità bassa o molto bassa, tanto nel settore pubblico quanto in quello privato. Quest’ultimo però svetta per quanto concerne il sistema cardiocircolatorio, dove il 65% delle cliniche private riporta un elevato livello di aderenza agli standard di qualità, a fronte del 47% delle strutture pubbliche. Quanto alla chirurgia generale e a quella oncologica le prestazioni sono sovrapponibili, mentre il pubblico affonda nel settore respiratorio (14% contro 56% di livelli sopra la media), ottenendo però la sua riscossa nella branca gravidanza e parto, dove il 47% delle sue strutture fa segnare risultati eccellenti a fronte di performance private al di sotto della sufficienza in più di un caso su due.

EPATITE C. IN VENETO PROGETTI DI SCREENING CON PERCORSO ‘TEAST & TREAT’

“Il percorso di Test & Treat è una strategia che viene utilizzata oggigiorno ed è stata presa in eredità anche dal campo dell’HIV, perché si è visto che i pazienti rimangono in cura più facilmente, con il cosiddetto ‘linkage to care’, se vengono testati e trattati nel tempo più breve possibile”. Lo ha spiegato la dottoressa Marina Malena, Responsabile UOS Osservatorio Infettivologico Aziendale- Azienda ULSS 9 Scaligera, intervenuta in occasione del corso di formazione ECM sulla gestione dei tossicodipendenti con epatite C, organizzato dal provider Letscom E3 con il contributo incondizionato di AbbVie. “Ci sono studi internazionali- ha proseguito- dai quali è emerso che, in particolare i pazienti che fanno uso di sostanze per via iniettiva, se saltano gli step previsti nelle condizioni normali e passano immediatamente al trattamento, ottengono risposte virologiche sostenute alla terapia più elevate rispetto al modello standard di cura. Da altri studi, quindi, si è visto che si può consegnare direttamente la cura al paziente, in attesa della risposta del test”.

INNOVAZIONE E DISABILITÀ, I VINCITORI DI ‘MAKE TO CARE 2022’

Tecnologia a supporto della disabilità: sono ARGO e DIGICOG-MS le soluzioni vincitrici della settima edizione di ‘Make to Care’, l’iniziativa di Sanofi volta a promuovere e incoraggiare tutte le forme di innovazione in grado di rispondere alle esigenze quotidiane di chi vive con una disabilità, dei loro familiari e dei caregiver. La manifestazione si è conclusa con la cerimonia di premiazione presso il Palazzo delle Esposizioni di Roma, alla presenza di numerose associazioni di pazienti. ARGO è un dispositivo progettato per aumentare l’autonomia dei nuotatori con disabilità visiva e DIGICOG-MS è un’app per l’autovalutazione e il monitoraggio delle funzioni cognitive per le persone con sclerosi multipla. “Nel corso di questi sette anni- ha detto il presidente e amministratore delegato di Sanofi Italia, Marcello Cattani– ‘Make to Care’ è cresciuto e si è consolidato come uno dei punti di riferimento nell’ambito delle iniziative a supporto dell’innovazione a favore di chi è affetto da disabilità e dei suoi caregiver”.

NASCE L’ORDINE DEI FISIOTERAPISTI: PUBBLICATO IL DECRETO ATTUATIVO

“La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto numero 183, firmato dal ministro Roberto Speranza e annunciato l’8 settembre scorso in occasione della Giornata mondiale della fisioterapia, segna l’effettiva istituzione dell’Ordine professionale dei Fisioterapisti e della relativa Federazione degli Ordini”. Lo ha dichiarato Piero Ferrante, primo presidente della nuova Federazione, alla luce della pubblicazione del ‘Regolamento recante istituzione degli Ordini territoriali della professione sanitaria di fisioterapista e della Federazione nazionale degli Ordini della professione sanitaria di fisioterapista’. “I 70mila fisioterapisti italiani- ha commentato Ferrante- finalmente avranno un Ordine in cui riconoscersi, confrontarsi e trovare nuovi spunti e stimoli per rendere la professione sempre più determinante e con un chiaro valore aggiunto per il sistema salute”.

A MILANO LA SCLEROSI MULTIPLA ‘RIFLESSA’ NELLE FOTO DI MAURIZIO GALIMBERTI

“Il paziente non è la sua malattia”. Una frase che è stata rappresentata al meglio dai protagonisti che hanno preso parte alla mostra fotografica ‘Nuova luce sulla SM. Riflettiamoci’ dedicata alle persone con sclerosi multipla. Le polaroid dell’artista Maurizio Galimberti hanno saputo catturare i volti e le storie di chi convive tutti i giorni con questa patologia. La mostra è stata inaugurata il 28 novembre al Palazzo delle Stelline, a Milano, mentre sarà aperta al pubblico da venerdì 2 a domenica 11 dicembre in galleria MAC-Miradoli Arte Contemporanea. Dieci ritratti costruiti con la tecnica del mosaico fotografico, cifra stilistica di Maurizio Galimberti, che consiste nello scomporre un’immagine in tanti scatti istantanei, ciascuno dei quali riproduce un particolare diverso dello stesso soggetto.

