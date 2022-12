Federazione tra Azione e Italia Viva. Renzi: “Saremo il primo partito”

ROMA – Avanti tutta con la federazione tra Azione e Italia Viva, preludio della nascita di un partito unico che correrà per le elezioni europee del 2024. E che, secondo Matteo Renzi, sarà “il primo partito”. L’ex premier ha partecipato all’assemblea nazionale del suo partito a Milano e ha confermato che l’idea è quella di trasformare il Terzo Polo in una forza unitaria: “Siamo qui per proporre una federazione con Azione. Io resto in campo con l’impegno in prima persona“.

E su Twitter Renzi ha aggiunto: “Bello incontrare centinaia di persone a Milano. Tanta voglia di buona politica, tanta passione, tanto entusiasmo. Il Terzo Polo sarà il primo partito alle Europee del 2024“.

Bello incontrare centinaia di persone a Milano. Tanta voglia di buona politica, tanta passione, tanto entusiasmo. Il terzo polo sarà il primo partito alle Europee del 2024 pic.twitter.com/wuQTPr9yAo — Matteo Renzi (@matteorenzi) December 4, 2022

LE PAROLE DI CALENDA

Da parte sua, il leader di Azione Calenda ha dichiarato: “Oggi inizia un cammino comune che parte dalla federazione tra Azione e Italia Viva e arriverà alla nascita di un partito unico dei riformisti e dei liberali italiani. Concretezza e serietà contro il qualunquismo e il populismo di destra e di sinistra per dare all’Italia il futuro che merita un grande Paese europeo”.

