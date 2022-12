La ‘belva’ Francesca Fagnani sul palco di Sanremo 2023 con Amadeus

ROMA – Il cast del prossimo Sanremo si arricchisce di nuovi ingressi. Il conduttore e direttore artistico del Festival della Canzone Italiana, Amadeus, ha annunciato nel corso della prima puntata di ‘Viva Rai 2’, il nuovo show di Fiorello, la presenza di Francesca Fagnani come co-conduttrice per una serata, della 73esima edizione, in onda dal 7 all’11 febbraio.

“È un onore e una felicità enorme“, ha spiegato la conduttrice di ‘Belve’ e compagna di Enrico Mentana in collegamento da casa, con l’albero di Natale sullo sfondo. “Francesca è una giornalista bravissima“, ha aggiunto Amadeus, che però non ha svelato in quale delle cinque serate sarà presente Fagnani.

CHI SONO GLI ALTRI CO-CONDUTTORI

Il conduttore e direttore artistico del Festival aveva già annunciato in precedenza la presenza di Chiara Ferragni nella prima e ultima serata della kermesse, nonché quella di Gianni Morandi in ognuna delle cinque puntate.

I CANTANTI IN GARA

Ieri è arrivato l’atteso annuncio dell’elenco dei 22 big in gara. Un cast ricchissimo, a cui si aggiungeranno anche i sei vincitori di Sanremo Giovani. E i social sono già in fermento per la reunion di due gruppi iconici degli anni ’90: Paola & Chiara e gli Articolo 31.

