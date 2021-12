Ad Aosta la mostra sull’architettura sulle Alpi occidentali

(DIRE – Notiziario Turismo e Sport) Aosta, 5 dic. – Al Centro Saint-Bénin di Aosta arriva la mostra ‘Architetture contemporanee sulle Alpi occidentali italiane’, realizzata dall’assessorato regionale ai Beni culturali e al Turismo in collaborazione con l’Istituto di architettura montana del Politecnico di Torino. L’esposizione presenta le tavole progettuali di più di 50 edifici realizzati nei territori montani di Valle d’Aosta e Piemonte. Sono “opere in cui la qualità dell’organizzazione dello spazio si intreccia ai processi di sviluppo locale e alla diffusione di pratiche abitative innovative”, si legge in una nota.



“Rigenerazione dei luoghi a base culturale, nuova agricoltura, green economy, valorizzazione e riuso del patrimonio, turismo sostenibile, sono i temi di cui occorre sempre più tener conto nel delicato momento della progettualità”, hanno aggiunto gli organizzatori. Le tavole progettuali illustrano una montagna vista come territorio da abitare, testimone di un cambiamento culturale in cui l’architettura e l’aménagement del paesaggio tornano a giocare un ruolo strategico. Una trasformazione che vede progettisti e committenti interagire per soddisfare le molteplici esigenze riscoprendo l’importanza del progetto di qualità.



La mostra, a ingresso gratuito, è aperta al pubblico fino a domenica 13 febbraio, dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.