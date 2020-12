Covid, i nuovi contagi sono 21.052. Le vittime 662

ROMA – I nuovi contagi da ieri sono 21.052 a fronte di 194.984 tamponi effettuati. Sono 662 i decessi registrati. Sono 3.517 i pazienti in terapia intensiva per coronavirus in Italia, 192 in più rispetto a ieri. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute.