Omceo Roma, alle elezioni vince la lista Insieme guidata da Antonio Magi

ROMA – Con piu’ di 3mila preferenze su oltre 7mila voti espressi, la lista ‘INSIEME’ guidata dal capolista Antonio Magi ha vinto le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo e dei Revisori dei Conti dell’Ordine provinciale di Roma dei Medici Chirurghi e Odontoiatri per il prossimo quadriennio, 2021-2024. “È stato un successo di partecipazione straordinario e questa è la cosa che mi rende più felice. Quando la democrazia si esprime con questi numeri, oltre 7mila medici che si sono presentati per votare nonostante l’emergenza Covid e le pessime condizioni metereologiche, è sempre un bel segnale e tutti dovrebbero prenderne atto. Tutti quanti”. Così Antonio Magi appena concluso lo scrutinio delle schede del Consiglio direttivo, che aggiunge: “La classe medica, partecipando in massa, ha dimostrato chiaramente che è stanca di questa politica che prende le decisioni passando sopra le nostre teste e non ci coinvolge in scelte che incidono nella nostra professione e nel nostro quotidiano”.

“Da presidente uscente, che ha organizzato queste elezioni- prosegue Magi- voglio fare i complimenti a tutto il personale dell’Ordine di Roma che in questi mesi ha lavorato duramente per affrontare e superare tutte le difficoltà che si sono via, via presentate e alla fine il lavoro e la professionalità sono state premiate e in molti si sono complimentati con noi per come abbiamo organizzato le elezioni nel rispetto delle norme di sicurezza affinché tutti potessero esercitare il diritto-dovere del voto. Eppure c’è chi ha provato a far apparire i medici come una banda di sconsiderati che si assembra e si contagia. Questa e’ una cosa che ci offende come categoria”.

Dal 29 novembre al 3 dicembre si sono presentati in totale al seggio, nella sede dell’Omceo di Roma, 7.026 tra medici e odontoiatri e la lista INSIEME ha ricevuto oltre 3mila voti. Il consiglio direttivo sarà composto dai seguenti componenti: Antonio Magi, Musa Awad, Emanuele Bartoletti, Vincenzo Bianco, Guido Coen Tirelli, Gianfranco Damiani, Stefano De Lillo, Aldo Di Blasi, Marina Di Fonzo, Luisa Gatta, Valentina Grimaldi, Andrea Isidori, Cristina Patrizi, Ivo Pulcini e Maria Grazia Tarsitano.