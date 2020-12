Tg Agricoltura, edizione del 5 dicembre 2020

– TISANE E AROMI DALLE VALLI INCONTAMINATE DEI MONTI LUCRETILI

Le valli e i boschi incontaminati dei Monti Lucretili, a oltre 800 metri sul livello del mare, sono l’habitat ideale per piante officinali ed erbe aromatiche spontanee, da centinaia di anni utilizzate per creare infusi, tisane, liquori e medicinali. E’ infatti qui, ai piedi dell’incantevole comune di Orvinio, che Salvatore e Valentina, 5 anni fa, hanno fondato la propria azienda dedicandosi alla coltivazione, alla raccolta e alla trasformazione di questi vegetali.

– SPERIMENTAZIONE E TRADIZIONE NELLE VIGNE DI CERVETERI

Nei primi anni ’90 due fratelli mettono insieme i loro terreni agricoli, nella campagna rurale del Borgo di Ceri, a Cerveteri, e decidono che dal quel momento in poi si sarebbe coltivata esclusivamente la vite. Organizzano anche un impianto, per trasformare l’uva in vino, e imbottigliarlo. Nasce così la cantina Onorati, che sin da subito punta su i vitigni autoctoni assieme a quelli stranieri, cominciando un percorso di sperimentazione grazie al quale oggi produce dieci tipologie di vino.

– GLI ORTI BIOLOGICI SULLE TERRAZZE DEI MONTI DELLA TOLFA

Gli orti sulle splendide terrazze dei Monti della Tolfa, dove si generano frutta e ortaggi secondo le antiche tradizioni agricole, con l’aiuto del sole e delle acque pure che sgorgano dalla roccia. E’ questo il mondo dell’azienda agricola La Cardellina, fondata a Tolfa da Chiara e Flavio solo 8 anni fa.

– TORNA EUROFLORA, LAZIO LANCIA CALL PER PARTECIPAZIONE

Torna a Genova dal 24 aprile al 9 maggio 2021 l’esposizione internazionale Euroflora. Si terrà nei Parchi e nei Musei di Nervi, per esaltare la migliore produzione florovivaistica e il fascino della creatività di giardinieri, progettisti e compositori floreali. Ci saranno buyer provenienti da diversi mercati esteri, e di Grandi Giardini Italiani, la rete che raggruppa i più prestigiosi giardini pubblici e privati del nostro Paese. Regione e Arsial stanno valutando la partecipazione, attraverso una collettiva regionale. La call è rivolta alle aziende florovivaistiche con sede operativa nel territorio. Le imprese interessate sono invitate ad inviare la manifestazione di interesse compilando le schede disponibili sul sito Arsial, entro il 18/12/2020, attraverso mail: promozione@arsial.it.