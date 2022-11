ROMA – Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni continuano a divertire il pubblico di Tale e Quale Show con le loro esilaranti performance. Dopo aver interpretato Blanco e Mahmood, Stanlio e Olio, Elton John e RuPaul, ieri sera i due si sono calati nei panni di Amedeo Minghi e Mietta. Una interpretazione sulle note di ‘Vattene amore’ come sempre molto divertente, al termine della quale Paolantoni si è rivolto al pubblico invocando la ormai nota ‘station wagon’ (standing ovation ndr). Quindi dalla platea si è levato il coro “Sei bellissima” e Paolantoni è quasi caduto, ancheggiando sui tacchi. “Paola e Chiara come siete invecchiate”, ha scherzato Giorgio Panariello giudicando l’esibizione dei due artisti- Pensavo di aver visto tutto ma non c’è proprio un limite”. “Stavolta direi shampoo, invece di chapeau”, ha sentenziato Loretta Goggi. Infine Malgioglio, che è incappato in una gaffe: “Si dice Minchi no? Vabbè Minchi, Minghi, non fa niente”. “Ci fate sorridere, siete straordinari”, il giudizio sull’esibizione.

Esibizioni che lasciano il segno! 😂 Du du du da da da! 💘 Rivedi l’esibizione di Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli che interpretano Amedeo Minghi e Mietta qui 👉 https://t.co/p6yCLxPyuK#taleequaleshow pic.twitter.com/0lfUT8Gyji — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) November 4, 2022

