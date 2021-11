Prime nomine per la giunta Gualtieri: Ruberti capo di gabinetto, Aielli direttore generale

ROMA – Arrivano le prime quattro nomine della nuova Giunta: a quanto si apprende, nel corso della prima riunione della giunta della neonata amministrazione capitolina, il sindaco Roberto Gualtieri ha scelto Albino Ruberti come capo di Gabinetto, Giulio Bugarini come capo della segreteria, Paolo Aielli come direttore generale del Campidoglio e Cristina Maltese come segretario particolare. Aielli entrerà in carica dal 1° dicembre.

IN ARRIVO LA NOMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI AMA

“La giunta comunale ha approvato una delibera relativa alla nomina di un amministratore unico pro tempore di Ama. Il nuovo amministratore unico avrà come primo compito la definizione di un nuovo assetto di governance, che prevedrà il ruolo del direttore generale, una figura di alto profilo ed esperta della materia che sarà selezionata con procedura di evidenza pubblica. Completata la procedura di nomina del direttore generale, la governance sarà composta da un Cda di tre membri, nel quale l’Amministratore unico pro tempore assumerà la carica di presidente”. È quanto fa sapere il Campidoglio. La delibera è propedeutica alla nomina del nuovo Au il cui nome sarà formalizzato questo pomeriggio alle 16 dall’assemblea dei soci nella sede dell’Ama.