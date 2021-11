Il messaggio dell’operaio Whirlpool di Napoli all’ufficiale giudiziario: “Mi trova a chiedere l’elemosina”

NAPOLI – “Il dipendente Whirlpool al quale si appresta a consegnare una lettera di licenziamento non è al momento in casa”. È quanto scritto su un cartello affisso sulla porta di casa da un lavoratore del sito di Napoli Est e indirizzato all’ufficiale giudiziario incaricato di consegnare la raccomandata.



La comunicazione continua e l’operaio chiarisce che per la consegna a mano e di persona della lettera di licenziamento “mi troverà a chiedere l’elemosina” al santuario della Madonna dell’Arco la mattina e a quello della Madonna di Pompei il pomeriggio.