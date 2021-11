Bonus terme, dall’8 novembre sarà possibile prenotare: ecco come

ROMA – Al via le prenotazioni per il Bonus Terme che permetterà a chi vorrà usufruirne di ottenere uno sconto (individuale, non cedibile e svincolato dall’acquisto di ulteriori servizi) del 100% sul prezzo d’acquisto dei servizi termali prescelti, fino a un massimo di 200 euro. Dalle ore 12.00 di lunedì 8 novembre chi lo vorrà potranno prenotare il Bonus Terme direttamente presso le strutture termali che si sono accreditate, fa sapere Invitalia in un comunicato stampa. L’elenco delle Terme che aderiscono all’iniziativa è in continuo aggiornamento sul sito bonusterme.invitalia.it Ciascun cittadino maggiorenne potrà usufruire di un solo bonus e avrà 60 giorni di tempo dalla data di emissione per iniziare i trattamenti. Le risorse a disposizione per la misura agevolativa sono pari a 53 milioni di euro.

LEGGI ANCHE: Bonus terme: disponibile per tutti, senza limiti di Isee

COME ‘METTERSI IN CODA’ PREVENTIVAMENTE

In realtà, molte strutture che si sono accreditate permettono già adesso a chi è interessato al bonus terme di ‘mettersi in coda’ per il bonus. Alcune terme che partecipano all’iniziativa informano che, a partire dall’8 novembre, provvederanno a inserire le richieste in ordine cronologico sul sito di Invitalia. Il bonus infatti sarà riservato solo ai ‘fortunati’ che si saranno mossi per tempo, prima che si esaurisca il fondo stanziato dal Governo.