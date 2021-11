Il 7 novembre mostre e musei gratuiti a Roma per la prima domenica del mese

ROMA – Torna a Roma, anche per il mese di novembre, la possibilità di accedere gratuitamente ai musei civici, all’area archeologica del Circo Massimo e all’area archeologica dei Fori Imperiali. L’iniziativa, aperta a tutti i residenti e non, è promossa da Roma Culture e Sovrintendenza capitolina ai Beni culturali ed è in programma come sempre la prima domenica del mese, il 7 novembre. Ecco i musei, le mostre e i siti archeologici aperti gratuitamente: Musei Capitolini, i Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, il Museo dell’Ara Pacis, la Centrale Montemartini, il Museo di Roma, il Museo di Roma in Trastevere, la Galleria d’Arte Moderna, i Musei di Villa Torlonia, il Museo Civico di Zoologia, il Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, il Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese, il Museo Napoleonico, il Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, il Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, il Museo di Casal de’ Pazzi, il Museo delle Mura e la Villa di Massenzio.

Fanno eccezione alla gratuità: la mostra I marmi Torlonia. Collezionare capolavori ai Musei Capitolini – Villa Caffarelli, prorogata fino al 9 gennaio 2022, con oltre 90 opere selezionate tra i 620 marmi catalogati e appartenenti alla collezione Torlonia, la più prestigiosa collezione privata di sculture antiche. La mostra Klim. La Secessione e l’Italia, al Museo di Roma, con la quale, a distanza di 110 anni dalla sua partecipazione all’Esposizione Internazionale d’Arte del 1911, Gustav Klimt torna in Italia. A queste mostre è consentito l’ingresso con biglietto ridotto per i possessori della Mic Card.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti si potranno seguire su www.museiincomuneroma.it, culture.roma.it e sui canali social di Roma Culture, del Sistema Musei e della Sovrintendenza Capitolina. La prenotazione – allo 060608 (tutti i giorni ore 9-19) – è obbligatoria solo per i gruppi di visitatori.