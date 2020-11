Avviso di garanzia al sindaco di Molfetta, l’accusa è turbativa d’asta

BARI – “Sono sereno e ho completa fiducia nell’operato della magistratura. Da subito mi metto a disposizione degli inquirenti per fornire massima collaborazione confidando di chiarire la mia posizione e quella del Comune”.



Sono le parole pronunciate dal sindaco di Molfetta (Ba), Tommaso Minervini, a cui i finanzieri hanno notificato questa mattina un avviso di garanzia nell’ambito delle indagini relative a presunte irregolarità in alcuni appalti pubblici. L’accusa a suo carico è turbativa d’asta. Gli indagati sono complessivamente 23 tra cui ci sono amministratori, funzionari e dirigenti comunali, tecnici e referenti di alcune aziende. L’inchiesta è relativa a presunte turbative d’asta per lavori di rifacimento di piazza Aldo Moro, interventi alla sede della ex cementeria e servizio di monitoraggio delle acque del porto. I reati, a vario titolo contestati sono turbativa d’asta, corruzione e peculato.