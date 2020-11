A Trento giovane lupa arriva in tangenziale: investita e uccisa

TRENTO – Una giovane lupa di circa due anni di età è stata investita ed uccisa la notte scorsa lungo la tangenziale di Trento all’altezza della località Campotrentino. Gli esami veterinari hanno rivelato che si trattava di una femmina in buono stato di salute, di 26,4 chilogrammi.

Con tutta probabilità, l’animale era ‘in dispersione’ rispetto al branco di appartenenza (da cui quindi si era allontanato) ed è per questo che si era spinto in una zona così vicino alla città. Quando i lupi abbandonano il branco e si spostano (fenomeno comune che avviene per cercare un nuovo territorio da occupare o un compagno con cui dare un nuovo branco), spiegano gli esperti, percorrono anche molte centinaia di chilometri e non è raro che attraversino anche aree di fondovalle fortemente urbanizzate quale quello della valle dell’Adige. Per i lupi si tratta di un momento di transizione molto duro e rischioso (in Nord America sono stati riportati casi di dispersione con distanze fino a 900 chilometri).