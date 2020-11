Azzolina: “Per il rientro a scuola chiedo i test rapidi”

ROMA – Potenziare i doppi turni e utilizzare i test rapidi nelle scuole. Sono i due elementi individuati dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina per un rientro in classe in sicurezza.

Intervistata dal Corriere della Sera, Azzolina ha detto che “bisogna lavorare sulle criticità che sono emerse, il protocollo di sicurezza con le Asl deve essere applicato in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale”, e ha aggiunto che per il 4 dicembre, giorno in cui dovrebbero scadere le misure indette dal nuovo Dpcm (tra cui la chiusura delle scuole superiori), spera di avere a disposizione i test rapidi nelle scuole. Sugli esami di maturità ha poi precisato che “è un po’ prematuro, capisco le ansie dei maturandi. Affronteremo il problema”.