Trump sul ritiro dei bombardieri dalla base Raf di Fairford, nel Regno Unito: “C’erano alcune minacce”

ROMA – “Avevamo idea che ci potessero essere delle minacce, perché avrei dovuto lasciarli lì? Ci costa molto poco spostarli”. Così Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, rispondendo a una domanda dei cronisti locali prima di partire per il Nebraska sul ritiro dei bombardieri B-1 dalla base RAF di Fairford, nel Regno Unito. “E piuttosto che tentare il nemico, lo cattureremo e lo sconfiggeremo. Ma perché dovremmo lasciarli lì? Quindi li abbiamo spostati un po’. Non molto lontano”, ha spiegato il presidente. Rimane poco chiara la natura delle minacce.

.@POTUS on pulling U.S. bombers from U.K. air base: "There were some threats, and rather than tempting the enemy, we'll capture the enemy and beat the enemy — but why should we leave them there?" pic.twitter.com/HOiZT4ZsX7 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 5, 2026