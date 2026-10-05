lunedì 5 Ottobre 2026

Trump sul ritiro dei bombardieri dalla base Raf di Fairford, nel Regno Unito: “C’erano alcune minacce”

Il presidente Usa ha risposto ai giornalisti prima di partire per il Nebraska. Rimane poco chiara la natura delle minacce

Data pubblicazione: 5-10-2026 ore 23:07Ultimo aggiornamento: 5-10-2026 ore 23:07

ROMA – “Avevamo idea che ci potessero essere delle minacce, perché avrei dovuto lasciarli lì? Ci costa molto poco spostarli”. Così Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, rispondendo a una domanda dei cronisti locali prima di partire per il Nebraska sul ritiro dei bombardieri B-1 dalla base RAF di Fairford, nel Regno Unito. “E piuttosto che tentare il nemico, lo cattureremo e lo sconfiggeremo. Ma perché dovremmo lasciarli lì? Quindi li abbiamo spostati un po’. Non molto lontano”, ha spiegato il presidente. Rimane poco chiara la natura delle minacce.

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