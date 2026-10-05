Nations League, l’Italia batte la Turchia 3-1. Gli Azzurri finiscono al secondo posto del girone

ROMA – L’Italia di Roberto Mancini ottiene il terzo risultato utile consecutivo nella quarta giornata del gruppo 1 di Nations League. Allo stadio Dall’Ara di Bologna, gli Azzurri vincono 3-1 contro la Turchia di Vincenzo Montella, dopo la sconfitta subita nel primo incontro con il Belgio per 2-0, la vittoria in terra turca per 4-1 e il pareggio in Francia 1-1. Rispetto all’ultima gara i titolari restano Donnarumma e Bastoni, a centrocampo tornano Barella e Romano e, per la prima volta, vengono schierati titolari Vergara e Doumbia.

L’ITALIA A SEGNO CON SCAMACCA, CALAFIORI ED ESPOSITO

Dopo un primo periodo caratterizzato dagli affondi della Turchia, l’Italia trova il gol con Scamacca al 26′, su cross dalla desta di Di Lorenzo. Nella ripresa tre cambi al 55′: fuori Scamacca, Di Lorenzo e Ruggieri, dentro Esposito, Calafiori e Kayode. L’occasione del raddoppio è tra i piedi di Doumbia che, al 57′, vede respingere il tiro da Cakir. Risponde la Turchia al 61′ con Sismir che trova, su velo di Celik, il pareggio. La risposta azzurra è immediata con la rete al 64′ di Calafiori di testa, sul cross da punizione di Barella. Al 69′ fuori Barella dentro Tonali. Nei minuti finali è bravo Donnarumma a neutralizzare l’assalto della Turchia con Ozcan. All’83’ spazio per Frattesi al posto di Vergara e, dopo appena 3 minuti, arriva il gol di Pio Esposito che ferma il risultato sul 3 a 1 per l’Italia.

LA FRANCIA BATTE IL BELGIO E SI PREPARA AD AFFRONTARE GLI AZZURRI

Nell’altra gara del girone la Francia ha battuto il Belgio 4-1. In classifica comanda la Nazionale di Zidane con 10 punti, segue l’Italia a 7, Belgio a 6 e Turchia a 0. La prossima partita dell’Italia è in programma il 12 novembre, ore 20.45, allo stadio San Siro di Milano, contro la Francia.

MANCINI: BRAVI A RIPRENDERE PARTITA

“È chiaro che c’era stanchezza da parte di tutti- ha commentato il Ct Roberto Mancini-. Abbiamo un po’ sofferto all’inizio, però poi sono stati bravi a riprendere la partita, avere le occasioni da gol, segnare, risegnare dopo l’1-1. Quindi nonostante fosse la quarta, è stata una buona gara. Dobbiamo continuare, adesso siamo così, vediamo le partite di novembre”.

Foto dal profilo X @Azzurri