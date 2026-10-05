VIDEO| Garlasco, il comandante dei Carabinieri Luongo al Tg1: “I ris un’eccellenza, ma se qualcuno ha sbagliato pagherà”

ROMA – “Se qualcuno ha sbagliato pagherà”. Ne è sicuro il comandante Generale dei Carabinieri Salvatore Luongo che, ai microfoni del Tg1, è intervenuto sul caso Garlasco.

“L’Arma dei carabinieri opera sempre nella massima trasparenza e nel rispetto della legge e della giustizia- ha sottolineato Luongo-. Sul caso Garlasco però voglio essere chiaro: il Ris ha continuato a fornire il proprio supporto tecnico-scientifico agli approfondimenti d’indagine richiesti dall’autorità giudiziaria, con cui c’è una totale e piena collaborazione. La scienza forense e l’Arma dei carabinieri restano strumenti imparziali e fondamentali per cercare la verità, ben oltre il clamore mediatico e le inutili manipolazioni”.

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“I Ris sono una eccellenza scientifica a livello internazionale e un punto di riferimento rigoroso- ha proseguito il comandante-. La fiducia dell’opinione pubblica non si preserva nascondendo i dubbi né si misura sull’infallibilità dei singoli ma dimostrando ogni giorno professionalità, determinazione, capacità di autocritica e rigore più assoluto nell’applicazione dei protocolli scientifici”.

Qualora dovessero emergere delle responsabiità penali del Ris, per Luongo non esistono dubbi: “Se la magistratura accerterà irregolarità o responsabilità individuali del passato la risposta dell’Arma sarà di totale collaborazione e di massima trasparenza e anche assoluta fermezza. Eventuali errori o condotte illecite dei singoli non devono intaccare l’onorabilità di migliaia di carabinieri né tantomeno il valore del Ris. Ma chi ha sbagliato ne risponderà in ogni sede perché la tutela della legalità viene prima di ogni cosa”.

Caso #Garlasco, parla al Tg1 il comandante Generale dei #Carabinieri Luongo: "I ris sono una eccellenza, ma se qualcuno ha sbagliato pagherà". #Tg1 Giacinto Pinto pic.twitter.com/6RWomZDZPp — Tg1 (@Tg1Rai) October 5, 2026

Affermazioni che arrivano all’indomani dell’intervista rilasciata dai genitori di Chiara – Rita e Giuseppe – a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. La coppia ha rotto il silenzio per ricordare la figlia uccisa nel 2007, sottolineando come, dopo 19, la ragazza abbia “il diritto di riposare in pace”. Per i Poggi, il colpevole rimane soltanto uno: “La giustizia ci ha dato un colpevole, per noi è Alberto Stasi. Se ci daranno un altro colpevole, ne prenderemo atto”.

Sul caso Garlasco, il Tg1 ha rilasciato, poi, un nuovo retroscena. Secondo alcune carte visionate dal telegiornale, i pm di Pavia indagherebbero sulla distruzione non autorizzata di prove e reperti da parte del Ris. A ordinanare la distruzione, nel settembre 2016, sarebbe stato il tenente colonnello Alberto Marino che si occupò delle indagini genetiche sul delitto. “Da stabilire ancora se in quel materiale potrebbe esserci stato l’eluito legato all’impronta 33, prova al centro della nuova inchiesta”, spiega il Tg1.