lunedì 5 Ottobre 2026

Djokovic punta Los Angeles 2028: “Perché non dovrei?”

"Quando sono in salute, ho dimostrato molte volte negli ultimi anni di poter battere i migliori giocatori del mondo", ha detto il campione serbo incontrando la stampa

di Adriano GasperettiData pubblicazione: 5-10-2026 ore 20:57Ultimo aggiornamento: 5-10-2026 ore 20:57

ROMA – Obiettivo Los Angeles 2028. Nonostante l’età, nonostante tutto, Novak Djokovic alle prossime Olimpiadi estive non vuole proprio mancare.

Il campione serbo, ufficialmente finalista all’ATP Pechino dopo la squalifica di Daniil Medvedev, ha parlato dei suoi obiettivi incontrando la stampa. Tra questi, partecipare alle Olimpiadi estive del 2028 a Pechino: “In termini di livello di gioco, non mi sembra lontano- ha detto- Perché quando sono in salute, ho dimostrato molte volte negli ultimi anni di poter battere i migliori giocatori del mondo. L’ho dimostrato ancora una volta questa settimana. Non mi interessa il mio livello di gioco o il mio stato d’animo”.

Unico possibile ostacolo per il 39enne vincitore di 24 Grand Slam e oro olimpico in carica sulla strada verso Los Angeles è il suo fisico: “Quello che mi preoccupa sono semplicemente i problemi fisici che cerco di risolvere e identificare con precisione. Una volta che questo problema sarà completamente risolto, spero presto, non vedo alcun motivo per cui non dovrei andare fino a Los Angeles”.

Foto dal profilo X di Djokovic

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