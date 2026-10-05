Emergenza sul volo Londra-Chicago: Boeing 777 perde quota e torna indietro. Atterraggio di emergenza a Heathrow

ROM – È atterrato all’aeroporto di Heathrow il volo British Airways BA295 Londra-Chicago. L’aereo aveva dichiarato un’emergenza mentre sorvolava i cieli dell’Irlanda. L’aereo, un Boeing 777-200ER, era passato in pochi minuti da 37.000 a 9.000 piedi.

Il Boeing ha trasmesso il codice di emergenza 7700, utilizzato dagli equipaggi per segnalare ai controllori di volo un’emergenza che richiede attenzione immediata. I dati trasmessi da Flightradar24 indicano che l’aeromobile è ora in pista dopo aver invertito la rotta, scaricato il carburante, effettuato diverse virate. Il velivolo è rientrato dopo 4 ore e 47 di viaggio.