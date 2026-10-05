Provvedimento disciplinare per Ranucci: sospeso dieci giorni dalla Rai

ROMA – L’ex conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, è stato sospeso per 10 giorni dalla Rai. Secondo quanto apprende la Dire, i motivi alla base del provvedimento disciplinare sono quattro: Il primo, riguarda gli ingressi di Laura Cianfoni, amica di Ranucci, all’interno dei palazzi della Rai. Al giornalista viene rimproverato anche il contenuto di alcune conversazioni private con il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto. La terza motivazione riguarda le numerose email aziendali inviate a Walter Lavitola. Quarto punto: a Ranucci è stato addebitato un comportamento scorretto rispetto alle regole Rai per aver denigrato pubblicamente i colleghi di Report appena nominati, Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti. Quest’ultima ha poi rinunciato ed è stata sostituita da Claudia Di Pasquale.

RANUCCI: “IO PROSEGUO IL MIO TOUR NEI TEATRI”

“Tuttavia, sabato sarò a Bologna al Duse a presentare la mia storia, ‘Diario di un trapezista’, alle ore 20.45. Il 17 ad Albenga al teatro Ambra tra gli amici, i Fieui di Caruggi, il 24 ottobre Reggio Calabria, 29 ottobre Calcinato. Sempre e per sempre dalla vostra parte mi troverete”. È quanto scrive sulla sua pagina Facebook il giornalista Sigfrido Ranucci, dopo la notizia della sua sospensione dalla Rai per 10 giorni.