In India è scontro sulle elezioni, le opposizioni domani in piazza

ROMA – Parlamentari dei principali partiti di opposizione in India (il Partito del Congresso e il blocco India) annunciano una manifestazione nella mattinata di domani per chiedere le dimissioni del presidente della Commissione elettorale (Cec) Gyanesh Kumar. I parlamentari promettono di sfilare fino alla sede della Cec e al tempo stesso pianificano una grande mobilitazione nazionale. Anche oggi intanto proseguono nel Paese, per il quarto giorno consecutivo, le iniziative dei cittadini contro Kumar, alimentate soprattutto dai giovani della Generazione Z che si dicono stanchi di “corruzione” e “mancanza di democrazia”. Per molti, dall’arrivo di Modi al potere nel 2014, il Paese avrebbe imboccato una deriva “anti-costituzionale”. Nei cortei, oltre 2mila gli under 29 già finiti agli arresti. Il presidente della Cec è nell’occhio del ciclone poiché sospettato di brogli nel corso delle elezioni legislative che si sono svolte nel mese di aprile. In particolare, secondo accuse da confermare, Kumar avrebbe favorito la cancellazione di 130 milioni di nomi dalle liste elettorali: una scelta che andrebbe a vantaggio del Partito Popolare indiano (Bharatiya Janata Party, Bjp) del primo ministro Narendra Modi.

L’INCHIESTA DI THE INDIA EXPRESS

A far emergere la vicenda, un’inchiesta della scorsa settimana della testata The India Express, secondo cui due dei tre commissari che compongono la Cec hanno riferito di aver sollevato ben 14 obiezioni nell’arco di dieci mesi per chiedere al presidente spiegazioni su presunte irregolarità nella gestione delle liste. Ora, al centro del dibattito c’è la Corte suprema, che dovrà decidere se dare il via libera all’indagine penale a carico del presidente Kumar. Al momento, la Corte ha concesso una settimana all’esecutivo e alla Cec per fare chiarezza sulle decisioni adottate senza l’approvazione degli altri due commissari elettorali, finite alc entro delle proteste. Per la rimozione di Gyanesh Kumar dall’incarico, invece, è necessaria una procedura di impeachment parlamentare, per questo dalle opposizioni e dalle piazze l’appello al presidente della Commissione è a dimettersi di sua volontà. La Corte inoltre ha già chiarito che non può assumere una decisione di merito, che per il momento si fonderebbe unicamente su elementi raccolti da un’inchiesta di stampa.

Dal governo intanto hanno spiegato che i cambiamenti negli elenchi di voto erano frutto di “procedure tecniche” volte ad aggiornare gli elenchi e che dalle urne non ci sono state affatto “esclusioni di massa” né tentativi di favoritismi. In queste ore plaudono anche alla mossa della Corte per sottolineare la condotta “molto democratica del Paese. Tutti si stanno muovendo con libertà”. Le varie istituzioni “agiscono in maniera indipendente” e non ci sarebbe nessun “clima dai temibile dittatura”, ha detto il portavoce e deputato del Bjp Sambit Patra.