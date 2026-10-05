Nel carcere di Bologna arriva una squadra di pallavolo: si chiama ‘Fenice’ e giocherà partite all’esterno

BOLOGNA – Dopo il rugby, tocca alla pallavolo: nel carcere di Bologna nasce Fenice volley team, squadra maschile composta da detenuti, che parteciperà a un campionato ufficiale misurandosi con formazioni esterne. Il progetto nasce dalla collaborazione tra la Casa circondariale Rocco D’Amato, il Centro per l’istruzione degli adulti (Cpia) Lindeman e la società Pallavolo Bologna. Allena la squadra Maurizio Menarini, ex allenatore di Seria A, protagonista come vice dello storico scudetto bolognese vinto dalla Zinella nel 1985.

ARRIVATE LE DIVISE E UN NUOVO PAVIMENTO IN PALESTRA

Sono 20 i detenuti che possono partecipare ai due allenamenti settimanali, altri dieci sono coinvolti nella parte del progetto che prevede corsi per segnapunti, arbitri e allenatori. Partner dell’iniziativa è Ennova, l’azienda che commercializza il marchio Gerflor: grazie alla sua collaborazione la Lega pallavolo Seria A ha messo a disposizione la pavimentazione in taraflex per la palestra del carcere che la Casa circondariale, a sua volta, ha rinnovato insieme a bagni e spogliatoio. E non si tratta di un taraflex qualsiasi: è infatti quello usato per le finali delle ultime competizioni nazionali di massimo livello. Sostiene la squadra anche Start Romagna, che copre le spese della stagione relative a tesseramenti, iscrizioni, trasferte, visite mediche e abbigliamento. Sensorline invece fornisce le divise di allenamento, mentre la Fipav ha donato il materiale sportivo e il Csi si occupa dei corsi di formazione. Ma com’è nata l’idea? Negli ultimi anni l’età media dei detenuti si è abbassata ed è cresciuta la richiesta di sport, spiega la direttrice della Dozza, Rosa Alba Casella: il Cpia, tramite la sua sede carceraria, ha proposto il volley e la risposta è stata talmente positiva che da lì si è passati al coinvolgimento di Pallavolo Bologna e dei detenuti anche non iscritti al Cpia.

IN SQUADRA ANCHE DETENUTI PER REATI SESSUALI

“Non a caso è stato scelto il nome Fenice, che rinasce dalle sue ceneri: c’è insito l’obiettivo e cioè essere per i detenuti un’ulteriore opportunità di riscatto”, sottolinea Casella, segnalando un primo risultato: i detenuti per reati sessuali partecipano insieme agli altri, che hanno accettato questa situazione, mentre di solito nella vita carceraria vige una netta separazione. Quelli coinvolti sono detenuti “che teoricamente sono nelle condizioni giuridiche per poter giocare fuori”, spiega poi la direttrice, ma poi “abbiamo capito che non è così semplice perchè a pallavolo si gioca di sera e ci sono inghippi burocratici da risolvere”.

Quindi per ora le partite si faranno tutte alla Dozza ed è anche per questo tipo di difficoltà che non si è ancora definito a quale campionato verrà iscritta la squadra: si punta comunque alla Seconda divisione Fipav. L’obiettivo in ogni caso “è riuscire a organizzarci per farli giocare fuori“, assicura Casella, “per dare un segno concreto della possibilità di uscire e iniziare a reinserirsi“.

“LA PALLAVOLO È UN GIOCO DOVE LA SQUADRA È TUTTO”

L’auspicio è che questo progetto possa diventare “un modello esportabile anche in altre realtà“, dichiara la consigliera Marcella Zappaterra in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna, che patrocina l’iniziativa. Al di là dei titoli di studio, come Cpia “creiamo relazioni ed è questa la cosa più importante”, sottolinea il dirigente Emilio Porcaro: a questo punto, “speriamo che questo sia un anno scolastico ricco di attività ma anche di vittorie”. A pallavolo “non si gioca da soli, è l’unico sport dove se non si passa la palla non si può fare niente”, ricorda il presidente della Lega, Massimo Righi: questo sport, così, in un contesto come il carcere può avere un forte ruolo relazionale perchè aiuta a “mettere insieme le persone, dalla stessa parte della rete”.

Parla di “straordinario progetto di inclusione” il presidente di Start, Andrea Corsini, auspicando che quello bolognese “non sia un esempio isolato e possano esserci anche altri percorsi di reinserimento come questo”. Mister Menarini allena i detenuti “come una squadra di Superlega” e loro possono cimentarsi “sullo stesso taraflex che fino a poche settimane prima era la base su cui giocavano Giannelli, Michieletto o Lavia”, sottolinea Andrea Brogioni, ex palleggiatore di Serie A, oggi impegnato con Pallavolo Bologna: non male, “per una realtà nata pochi anni fa che, grazie a sinergie e contatti, ha fatto sì che si potesse regalare alla Casa circondariale un progetto di questo tipo”.

IN PALESTRA “UN BEL CLIMA E UN BEL GRUPPO”

In palestra intanto si sono creati “un clima meraviglioso e davvero un bel gruppo“, racconta Rosanna Gobbi, docente del Cpia che ora fa parte dello staff tecnico della Fenice, aggiungendo che in attesa del campionato si prevedono anche partite amichevoli e uscite dal carcere per andare a seguire le partite della Pallavolo Bologna in Serie B. Quando è arrivata la telefonata “non ci ho pensato un attimo: a me la pallavolo ha dato tanto e questo è il minimo che posso fare per aiutare dei ragazzi in difficoltà”, afferma Menarini, aggiungendo che “da parte dei ragazzi abbiamo trovato voglia di fare gruppo e stare assieme. Il fatto che ci siano ragazzi che non possono stare con gli altri, ma in questo caso sono stati accettati, è una soddisfazione enorme”. I pallavolisti della Dozza, insomma, “danno un senso di squadra. I risultati saranno quelli che saranno- continua Menarini- ma il nostro obiettivo è migliorare noi stessi, dal punto di vista tecnico ma anche di squadra e di comunità”. E questo significa anche “capire che se si sbaglia una volta- conclude il coach- non significa che è per sempre”.