Il governo ha chiesto la fiducia sui primi tre articoli della legge elettorale

ROMA – Il governo, per tramite del ministro ai Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha posto la questione di fiducia su primi 3 articoli della legge elettorale, uscita modificata dall’esame di Palazzo madama.

Il voto sulla fiducia relativo ai primi due articoli è previsto per domani, il terzo nella giornata di mercoledì.

I primi due articoli riguardano il cuore della riforma. Quindi un sistema proporzionale con capilista bloccati e premio di maggioranza alla coalizione che raggiunge il 42% dei voti sia alla Camera che al Senato. Gli articoli prevedono il ritorno alle preferenze a partire dal secondo nome in lista, e l’aumento delle firme per la presentazione delle liste. L’articolo 1 prevede inoltre l’obbligo di inserire il nome del candidato premier per le varie coalizioni.