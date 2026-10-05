Conte dice che vorrebbe allenare “un club che ha perso di vista la sua storia”, per non dire Juventus

ROMA – “Ci sono molti club che hanno in qualche modo perso di vista la propria storia. Mi piacerebbe andare in uno di questi club per rispolverare quella storia e farla risplendere ancora una volta“. Per il resto, mentre i titoli dei giornali rincorrono l’identikit della prossima squadra di Antonio Conte – Juventus, poi la Juventus, e anche… la Juventus – il resto della lunghissima intervista concessa al New York Times dall’ex allenatore del Napoli, della Nazionale, dell’Inter, della Juve, del Chelsea, va letto come un manuale di auto-aiuto. Uno di quei testi motivazionali che sbancano le classifiche di vendita. Messe in fila, le risposte di Conte caricherebbero anche il più floscio giocatore depresso, riserva di una squadra di serie C in zona retrocessione.

“Non ci si ricorda di chi è arrivato secondo. Se perdi una finale di Coppa del Mondo o di Champions League e poi vai in vacanza, potresti pensare che ci sarà una prossima volta. Ma non sempre c’è una prossima volta. Questa è l’ultima”.

“Ecco perché il duro lavoro è importante. Vincere non è facile; ci vuole coraggio”.

“Alcuni pensano che il successo cada dal cielo e ti atterri in grembo. Ma bisogna uscire e conquistarselo. Stare seduti a parlarne non lo fa accadere”.

Nell’intervista parla ovviamente molto della sua avventura in Premier League (“Oggi in Inghilterra usano i bazooka, mentre ovunque altrove usano ancora le pistole. Ma dobbiamo anche stare attenti a come vengono spesi i soldi”). Ma anche dell’ultima usurante parentesi napoletana: “È stata un’esperienza meravigliosa. Richiedeva molta energia e non era facile. Dover affrontare Inter, Juve e Milan non è una passeggiata per Napoli, Roma o Lazio. Quindi ho consumato molta energia. Ora sono in una fase in cui mi limito a tenere d’occhio la situazione. Nei periodi di calma, quando non lavoro, la cosa bella è che posso sedermi e guardare le partite, studiare nuovi approcci ed essere ancora più calmo e lucido mentre cerco di adattare gli sviluppi del calcio alle mie idee”.

“Il calcio è in continua evoluzione e dobbiamo stare al passo con i tempi. Oggi tutti sono più coraggiosi. In passato, se affrontavi il City o il Liverpool, il divario di qualità era enorme, quindi ti chiudevi in difesa a centrocampo e lasciavi a loro l’iniziativa. Questo non succede più”.

Dice che nel calcio di oggi l’allenatore vincente è al centro di tutto: “C’è una direzione, c’è una visione. Arteta definisce la direzione, proprio come facevano Klopp e Guardiola. A mio avviso, l’allenatore deve essere al centro; deve essere importante. Se non sei contento, lo licenzi. L’allenatore deve fornire la direzione e la visione. Ha la sua filosofia calcistica. Non si possono avere due visioni diverse: quella del club da una parte e quella dell’allenatore dall’altra. Se queste due visioni coincidono e si riesce a trovare il giusto equilibrio, allora si progredisce.”

“Guardate Como. Cesc ha voce in capitolo. Al PSG non hanno vinto la Champions League con Mbappé, Messi e Neymar. Stiamo parlando dei migliori giocatori del mondo. Ma bisogna capire che ci devono essere equilibrio e affiatamento. Non si può pensare di mettere insieme i migliori giocatori di una squadra e aspettarsi di vincere. Non funziona così.”

“Luis Enrique ha ottenuto grandi risultati, ma anche il contributo del club è stato fondamentale: ha sostenuto l’allenatore, cosa che non aveva fatto negli anni precedenti. Nasser Al Khelaifi (presidente del club) è sempre stato presente; anche Luis Campos (di fatto il direttore sportivo) lo era prima. Luis Enrique è arrivato e ha detto: ‘Questo è quello che voglio fare’. Hanno abbracciato questa visione. Forse l’avevano già in mente, ma mancava la determinazione per metterla in pratica. A mio avviso, Luis Enrique ha realizzato qualcosa di straordinario. È riuscito a convincere il PSG a seguirlo, cosa che il PSG non era mai riuscito a fare prima.”

Tornando alle motivazioni, il suo mantra: “Se vai in un club la cui storia parla da sé – una storia fatta di trofei, titoli di campionato e vittorie – puoi onorare quella storia in un solo modo: avendo l’ambizione di riportare quel club ai fasti di un tempo – se non ci è già – per lottare per quegli obiettivi. So benissimo che solo una squadra può vincere ogni anno, ma devo portare nel cuore – e infondere nei cuori dei tifosi, dei miei giocatori e dei miei dirigenti – quella scintilla, quella speranza che ti fa dire: ‘Cavolo, possiamo vincere’.”

“Anche quell’uno per cento… ma deve essere un uno per cento che può diventare il 70, l’80 o persino il 100 per cento. Dipende da come lo comunichi. L’allenatore è importante, perché trasmette quel messaggio, giorno dopo giorno. Interagisce quotidianamente con tutti: con il suo staff, il massaggiatore, il magazziniere, il fisioterapista, il giardiniere… tutte persone che devono essere coinvolte e sentirsi parte della spinta a fare la storia, e la storia si fa solo vincendo.”