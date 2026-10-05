‘I danni collaterali’ di Naza battono Cruise, Hathaway e Pitt: un successo da tre milioni di euro

ROMA – ‘Naza’, continua la sua conquista inarrestabile al botteghino. Per la seconda settimana di fila, il documentario dei registi israeliani Yuval Abraham e Rachel Szor, prodotto dal Guardian segna un nuovo record di spettatori in sala (396.111), raggiungendo un incasso di 3.033.586 milioni di euro, dati cinetel alla mano. Davvero un grande successo, soprattutto se si considera il fatto che Naza, ha battuto avversari del calibro di Brad Pitt, Anne Hathaway e Tom Cruise.

LA CLASSIFICA

Nonostante le più rosee aspettative, infatti il film ‘Digger’, diretto dal cinque volte premio Oscar Alejandro G. Iñárritu e interpretato da Tom Cruise, è riuscito a registrare il peggior debutto di sempre senza andare oltre il quarto posto nella classifica italiana con 70.201 presenze, poco meglio è andata alla pellicola ‘Verity’, all’ultimo posto del podio con 82.750 biglietti venduti a cui è seguito, al secondo posto ‘Heart of the beast’, 289.813 spettatori totali.

DOPO ‘NAZA’ CRESCE L’ATTENZIONE PER ‘PALESTINA 36’

Inizialmente programmata al cinema solo dal 28 al 30 settembre 2026, la proiezione di Naza è stata prolungata da I Wonder Pictures a fronte del grande interesse del pubblico. L’attenzione verso il tema, ha favorito anche la diffusione in tutta Italia di Palestina 36, pellicola legata al conflitto israelo-palestinese firmata dalla regista Annemarie Jacir. Il film è distribuito da Wanted e patrocinata da Amnesty International Italia. Qui l’elenco delle sale in aggiornamento.

Ambientato nel 1936 durante il Mandato britannico della Palestina, il film esplora le origini e lo scoppio della Grande Rivolta Araba. La pellicola, anno 2025, ha vinto il Grand Prix (Miglior Film) al Tokyo International Film Festival ed è stata selezionata come candidata della Palestina agli Oscar 2026 per il miglior film internazionale, arrivando fino alla short-list di dicembre.

LA PUBBLICAZIONE GRATUITA SUL GUARDIAN

Dopo l’anteprima mondiale, alla Mostra di Venezia, e l’interesse suscitato ‘Naza’ sarà distribuito in 56 Paesi. Inoltre, il Guardian ha annunciato che “al termine della programmazione cinematografica globale, ‘Naza’ sarà disponibile gratuitamente per il pubblico di tutto il mondo tramite il sito theguardian.com verso la fine di novembre, nell’ambito del proprio impegno a favore di un giornalismo indipendente e coraggioso.