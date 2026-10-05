Largo ai giovanissimi: per la Turchia Mancini convoca Inacio, 18 anni

ROMA – Largo ai giovani, ora ai giovanissimi. Mancini approfitta del salto (anche mediatico) positivo per lanciare in quarta partita di Nations League, con la Turchia, anche un diciottenne: Samuele Inacio.

Il ct ha inserito tra i 23 convocati il ragazzo che gioca nel Borussia Dortmund, e con lui c’è di nuovo Romano (che con il Belgio era diventato uno strambo strumento della critica per colpire Mancini). Romano potrebe giocare al posto di Fagioli. Esclusi dalla partita invece Ricci e Mandragora.

Kean ha lasciato il ritiro per un (lieve) problema fisico, ma Tonali, Pio Esposito e lo stesso Fagioli restano disponibili per dare continuità alla formazione. In difesa restano fuori dai convocati Coppola e Ghilardi, così come Kouadio. Anche Zoma in tribuna.