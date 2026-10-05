lunedì 5 Ottobre 2026

In Spagna è crisi di governo: elezioni anticipate il 29 novembre | VIDEO

Sánchez ha riconosciuto che il governo ha "commesso degli errori". Devastante la bocciatura del piano casa in parlamento

Data pubblicazione: 5-10-2026 ore 9:19Ultimo aggiornamento: 5-10-2026 ore 9:48

ROMA – In Spagna è ufficialmente crisi di governo. Il Primo Ministro Pedro Sánchez ha tenuto un discorso ufficiale al Palazzo della Moncloa per annunciare che le elezioni generali si terranno il 29 novembre.

Sánchez ha riconosciuto che il governo ha “commesso degli errori” e non ha raggiunto tutti gli obiettivi prefissati. Dopo un fine settimana di numerose consultazioni con i membri del suo gabinetto, i leader del suo partito e i partner di altri partiti, Sánchez ha deciso di procedere allo scioglimento del Parlamento nove mesi prima della fine della legislatura.

La bocciatura in Congresso dei due decreti abitativi elaborati dal governo per rispondere alla mobilitazione per la crisi della casa, ha fatto crollare il Governo. Junts ha bocciato entrambi i decreti alleandosi con il PP e Vox, nonostante il governo avesse negoziato parte del contenuto con i separatisti catalani.

Finalmente“: questa la reazione del Partito popolare (Pp). In un messaggio sul social X, la formazione di opposizione ha anche pubblicato un video con le note dell’Inno alla gioia di Beethoven. “Faremo giustizia, recupereremo tempo, denaro e speranza e ricostruiremo il nostro Paese”, si legge nelle scritte in sovrimpressione.

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