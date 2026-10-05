Gentiloni: “In Ucraina sono alla guerra totale, dibattito italiano surreale”

ROMA – “Il quinto inverno della guerra in Ucraina si preannuncia come la stagione della ‘guerra totale'” e allora, con questa prospettiva drammatica, alcuni accenti del dibattito italiano appaiono surreali“: così l’ex primo ministro italiano ed ex commissario europeo Paolo Gentiloni sul quotidiano La Repubblica.

“Il quinto inverno della guerra in Ucraina si preannuncia come la stagione della ‘guerra totale'”, scrive Gentiloni. “La Russia cercherà di paralizzare l’infrastruttura economica e civile del Paese invaso puntando a logorare la sua resistenza e a seminare il terrore tra la popolazione”.

L’ex premier e commissario europeo continua: “L’Ucraina cercherà di resistere ancora, malgrado tutto. In ogni modo dobbiamo sapere che la guerra totale non è più una classica guerra di attrito, è una prospettiva drammatica, che fa apparire surreali alcuni accenti del dibattito italiano”.

Nell’intervento si legge ancora: “Il lungo inverno della guerra totale di Putin non può durare all’infinito. In questo contesto drammatico, ascoltare nel dibattito italiano gli argomenti di chi accusa l’Ucraina di non volere il negoziato, o la a Nato di voler far entrare l”Ucraina nei propri ranghi, o Europa di ostacolare la pace per sconfiggere la Russia arrivando fino a Mosca è francamente imbarazzante. E vergognoso”.