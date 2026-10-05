In Iran cominciano ad ammettere che la crisi economica è grave

ROMA – A luglio Mohsen Paknejad assicurava che l’Iran avrebbe continuato a esportare petrolio malgrado le sanzioni americane. Sono passati tre mesi appena ed è cambiato lo scenario: domenica il ministro del Petrolio si è dimesso, per lasciare il posto, ad interim, a Hamid Bovard, amministratore delegato della compagnia petrolifera nazionale. E’ un passo indietro indicativo, che arriva all’indomani di un’ammissione che il New York Times definisce “alquanto rara”.

Sabato, in una riunione governativa di alto livello dedicata alla stabilizzazione dell’economia dopo oltre sette mesi di guerra, Mohsen Rezaei, il massimo responsabile della sicurezza iraniana, si è lasciato andare ad un insolito avvertimento: il rapido deterioramento economico ha ormai condotto l’Iran in uno dei momenti più difficili della sua storia. I media di Stato non hanno riportato le sue parole testuali; l’agenzia IRNA ha riferito solo che Rezaei “ha descritto la situazione come uno dei periodi più difficili che il Paese abbia mai affrontato” e che il Consiglio di sicurezza avrebbe fornito tutto il supporto possibile. Alla riunione erano presenti, appunto, anche Pezeshkian e altri ministri di primo piano.



Il rial iraniano è in caduta verticale da febbraio, da quando cioè Stati Uniti e Israele hanno aperto la guerra contro l’Iran. Il declino si è fatto più brusco nelle ultime settimane, con l’inasprimento delle sanzioni e l’imposizione del blocco navale americano, che ha reso più care le importazioni e ha aggravato una crisi del costo della vita già radicata, la stessa che a dicembre aveva acceso proteste in tutto il Paese, represse con la forza. Secondo gli analisti, il blocco ha in larga parte impedito a Teheran di vendere il proprio greggio, cioè la sua principale fonte di reddito.



Pezeshkian ha riconosciuto sabato il peggioramento delle condizioni, affermando che il governo “ha adottato un nuovo approccio per gestire la situazione particolare”. Ma non ha chiarito in che cosa consista.



Gli ultimi dati recenti mostrano spedizioni di petrolio dal Medio Oriente tornate quasi ai livelli prebellici. Ma il prezzo del greggio resta superiore a quello precedente al conflitto, lo Stretto è ancora pericoloso da attraversare e i danni alle infrastrutture energetiche frenano raffinazione ed esportazioni di gas naturale.