L’oroscopo di lunedì 5 ottobre

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Hai avuto da ridire su varie questioni e a ragione, ma oggi le cose vanno meglio. Situazione favorevole per chi studia.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Amicizie utili per la professione, è il momento giusto per rimettersi in gioco; unioni affettive meno nervose. Al top saranno oggi i rapporti familiari.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Finalmente un po’ di serenità dopo le tensioni delle ultime settimane. Sfrutta questa giornata per prendere la giusta distanza da situazioni provocatorie. Cambio di strategia per far funzionare meglio un progetto.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Bello questo giorno, intenso, ma soprattutto più forte. Sul lavoro vince la creatività!
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
In questa giornata ti sentirai preso da troppe cose contemporaneamente. Sii al massimo prudente, specie se devi affrontare situazioni rischiose.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
In questo periodo devi sperimentare nuove situazioni. Cerca di non distruggere ciò che con fatica hai costruito, potresti interessarti ad una persona conosciuta da poco.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
A me sembrano giornate ideali per fare grandi scelte e qualcuno può contare su eventi, cambiamenti nel lavoro, persino di scuderia, dipende dalle singole situazioni.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
L’amore è turbolento se sei in coppia da tempo. E’ opportuno evitare cambiamenti drastici, fai attenzione a non prendere cantonate, assicurati bene che sia tutto in ordine prima di concludere un accordo.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Una giornata interessante. È un momento propizio a chi si debba dedicare a impegni che lo tengano lontano dalla propria abitazione.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Se negli ultimi mesi c’è stata una separazione, adesso potrebbe esserci un ritorno di fiamma oppure una nuova conoscenza, dipende anche da te. Ottime idee da maturare, fortuna. Spostamenti in programma, ma anche cambiamenti che possono riguardare la vita privata e il lavoro.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Spese per qualcosa che non vale. Devi cambiare alcune strategie, programmi e progetti. Metti in pratica idee e ascolta ciò che dice la gente, ma non tutti.