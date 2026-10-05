lunedì 5 Ottobre 2026

L’oroscopo di lunedì 5 ottobre

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 5-10-2026 ore 8:02Ultimo aggiornamento: 5-10-2026 ore 8:02

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Hai avuto da ridire su varie questioni e a ragione, ma oggi le cose vanno meglio. Situazione favorevole per chi studia.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Amicizie utili per la professione, è il momento giusto per rimettersi in gioco; unioni affettive meno nervose. Al top saranno oggi i rapporti familiari.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Finalmente un po’ di serenità dopo le tensioni delle ultime settimane. Sfrutta questa giornata per prendere la giusta distanza da situazioni provocatorie. Cambio di strategia per far funzionare meglio un progetto.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Bello questo giorno, intenso, ma soprattutto più forte. Sul lavoro vince la creatività!

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

In questa giornata ti sentirai preso da troppe cose contemporaneamente. Sii al massimo prudente, specie se devi affrontare situazioni rischiose.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

In questo periodo devi sperimentare nuove situazioni. Cerca di non distruggere ciò che con fatica hai costruito, potresti interessarti ad una persona conosciuta da poco.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

A me sembrano giornate ideali per fare grandi scelte e qualcuno può contare su eventi, cambiamenti nel lavoro, persino di scuderia, dipende dalle singole situazioni.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

L’amore è turbolento se sei in coppia da tempo. E’ opportuno evitare cambiamenti drastici, fai attenzione a non prendere cantonate, assicurati bene che sia tutto in ordine prima di concludere un accordo.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Una giornata interessante. È un momento propizio a chi si debba dedicare a impegni che lo tengano lontano dalla propria abitazione.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Se negli ultimi mesi c’è stata una separazione, adesso potrebbe esserci un ritorno di fiamma oppure una nuova conoscenza, dipende anche da te. Ottime idee da maturare, fortuna. Spostamenti in programma, ma anche cambiamenti che possono riguardare la vita privata e il lavoro.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Spese per qualcosa che non vale. Devi cambiare alcune strategie, programmi e progetti. Metti in pratica idee e ascolta ciò che dice la gente, ma non tutti.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Tensione in casa, sul lavoro rischi di mandare a quel paese qualcuno; prudenza nelle parole, oggi sembra che tutto pòrti più difficoltà nella tua vita.








Leggi anche

L’oroscopo di domenica 4 ottobre 2026

di Redazione

L’oroscopo di sabato 3 ottobre 2026

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»
Powered by Segesit Multimedia