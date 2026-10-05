Scarpinato si difende: “Contro di me accuse false e… depistanti”

ROMA – Le accuse del gip di Caltanissetta su “attività depistante” in Commissione antimafia? “Un’affermazione non solo gravemente falsa, ma essa stessa depistante”: così il senatore del Movimento 5 Stelle (M5S) Roberto Scarpinato, in un’intervista al Fatto Quotidiano.

Nel colloquio il parlamentare, ex procuratore di Palermo, sottolinea: “Un’altra gip dello stesso ufficio, Graziella Luparello, ha già bollato questa pista come affetta da ‘severa miopia’ e ‘approccio mistico e dogmatico’, ordinando nuove indagini in ben 43 punti per colmare le gravi lacune della Procura di Caltanissetta”.

IL GENERALE MORI: “FACCIA UN PASSO INDIETRO”

“Forse non sta a me dirlo. Però, da cittadino, penso che ora il senatore Scarpinato, che fa parte della Commissione antimafia, farebbe bene a muovere un passo indietro”. Parole del generale Mario Mori, ex capo dei Ros intervistato dal quotidiano Il Giornale.

Nel servizio si ricorda che Mori, che catturò Riina e preparò il dossier mafia-appalti, “fu ignorato dalla magistratura” e che “oggi un giudice – il Gip di Caltanissetta – dice che i magistrati che fermarono Mori sono stati ‘depistatori’ e che l’archiviazione di quel dossier fu una concausa dell’uccisione di Paolo Borsellino e di Giovanni Falcone, i quali invece credevano nel dossier e volevano seguirlo”.

Nell’intervista Mori sottolinea: “Se ci avessero consentito di andare avanti e se non fossero morti Falcone e Borsellino, si sarebbe dato un colpo micidiale al sistema mafioso”. E poi, a una domanda se Borsellino fu ucciso per questo: “Per me sì. Sicuramente, come dicono sia il procuratore sia il gip di Caltanissetta, questa è stata quantomeno una concausa della morte di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino”.