Le previsioni meteo di lunedì 5 ottobre

da ilMeteo.it

NORD

Anticiclone sempre presente. La giornata si aprirà con un cielo poco nuvoloso su tutti i settori, poi nel corso del pomeriggio aumenteranno un po’ le nubi soprattutto sui rilievi alpini orientali e potranno esserci delle deboli piogge. Dopo metà giornata, poche novità: cielo sempre generalmente sereno dappertutto. Venti meridionali, mari generalmente poco mossi.

CENTRO e SARDEGNA

L’anticiclone è in declino, la pressione diminuisce. La giornata sarà contraddistinta da un generale aumento della nuvolosità fino a cielo molto nuvoloso. Sono previste delle precipitazioni dal pomeriggio sulla Sardegna interna e poi su bassa Toscana e Lazio settentrionale. I venti soffieranno debolmente da sud sul Tirreno, da nord sull’Adriatico. Clima mite.

SUD e SICILIA

L’anticiclone è padrone del tempo in questa giornata. Al mattino un ampio soleggiamento caratterizzerà lo scenario meteo su tutte le regioni peninsulari e sulla Sicilia; isolati addensamenti nuvolosi sulla Puglia meridionale. Nel corso del pomeriggio aumenteranno le nubi soprattutto su Campania, Basilicata e settori tirrenici calabresi, ma non ci saranno precipitazioni.