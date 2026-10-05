lunedì 5 Ottobre 2026

Le previsioni meteo di lunedì 5 ottobre

Che tempo farà oggi.

Data pubblicazione: 5-10-2026 ore 7:19Ultimo aggiornamento: 5-10-2026 ore 7:19

da ilMeteo.it

NORD

Anticiclone sempre presente. La giornata si aprirà con un cielo poco nuvoloso su tutti i settori, poi nel corso del pomeriggio aumenteranno un po’ le nubi soprattutto sui rilievi alpini orientali e potranno esserci delle deboli piogge. Dopo metà giornata, poche novità: cielo sempre generalmente sereno dappertutto. Venti meridionali, mari generalmente poco mossi.

CENTRO e SARDEGNA

L’anticiclone è in declino, la pressione diminuisce. La giornata sarà contraddistinta da un generale aumento della nuvolosità fino a cielo molto nuvoloso. Sono previste delle precipitazioni dal pomeriggio sulla Sardegna interna e poi su bassa Toscana e Lazio settentrionale. I venti soffieranno debolmente da sud sul Tirreno, da nord sull’Adriatico. Clima mite.

SUD e SICILIA

L’anticiclone è padrone del tempo in questa giornata. Al mattino un ampio soleggiamento caratterizzerà lo scenario meteo su tutte le regioni peninsulari e sulla Sicilia; isolati addensamenti nuvolosi sulla Puglia meridionale. Nel corso del pomeriggio aumenteranno le nubi soprattutto su Campania, Basilicata e settori tirrenici calabresi, ma non ci saranno precipitazioni.

Leggi anche

L’oroscopo di domenica 4 ottobre 2026

di Redazione

Meteo, le previsioni di sabato 3 ottobre 2026

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»
Powered by Segesit Multimedia