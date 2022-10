Moschea a Bologna, Zuppi: “Favorevole a trovare le garanzie per farla”

BOLOGNA – “Sono favorevole a trovare tutte le garanzie necessarie perchè sia possibile” realizzare una moschea anche a Bologna. A dirlo è il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo della città e presidente della Cei, ospite questa mattina ai microfoni di ‘Forrest’ su Radio Uno.

“ME LO CHIESERO APPENA ARRIVATO A BOLOGNA”

Zuppi è a favore della moschea a Bologna? Tempo fa si era detto d’accordo, chiedono da studio rilanciando la domanda di un ascoltatore. Il cardinale risponde ridendo, e ricorda: “Il giorno dopo che arrivai a Bologna me lo chiesero e io risposi: ‘Ma io vengo da una città (Roma, ndr) dove c’è da più da 50 anni, quindi…”.

IL CARDINALE È A FAVORE

Zuppi sottolinea che “ci sono problemi per costruirla”, ma allo stesso tempo è vero che “nella Costituzione c’è il diritto di professare la propria religione“. Quindi, aggiunge il cardinale, “credo che forse bisognerà dare delle regole che possano permettere tranquillamente di farlo, come in tutte le capitali europee dove ci sono luoghi di preghiera di tutte quante le religioni, quindi anche per quella musulmana”. In altre parole, chiosa Zuppi, per quanto riguarda la realizzazione di una moschea a Bologna, “sono favorevole a trovare tutte le garanzie necessarie perchè sia possibile”.

