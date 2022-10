X Factor 2022 arriva alla fase dei ‘Bootcamp’: le anticipazioni

ROMA – Si apre domani sera la fase dei ‘Bootcamp’ a X Factor 2022, momento in cui Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi dovranno fare le loro scelte definitive per costruire il proprio roster da portare ai Live Show. Una puntata temutissima quella dello show di Sky Original prodotto da Fremantle, da vedere su Sky e in streaming su NOW. Il talent è anche in chiaro su TV8, al tasto 8 del telecomando, tutti i mercoledì in prima serata.

DODICI CONCORRENTI PER OGNI SQUADRA: SOLO SEI PASSERANNO ALLA FASE SUCCESSIVA

Torneranno sul palco 12 concorrenti. Ad attenderli ci saranno le 6 sedie che, una volta riempite dalle decisioni dei giudici, daranno il via al meccanismo degli switch.

Una scelta per nulla facile – che darà ufficialmente il via alla gara anche tra i quattro giudici, impegnati per la prima volta singolarmente al tavolo – e che vedrà il pubblico dell’Allianz Cloud di Milano esprimersi e far sentire la propria voce diventando a tutti gli effetti il “quinto giudice” della competizione.

Nel backstage a scandire i tempi, i verdetti e le emozioni dei Bootcamp, la conduttrice Francesca Michielin.

LE LAST CALL

Una volta concluso il momento dei ‘Bootcamp‘ (la seconda parte arriverà la prossima settimana, giovedì 13 ottobre), per i 6 che avranno conquistato il sì del proprio giudice sarà poi il momento delle nuovissime Last Call – nelle quali per la prima volta nella storia di X Factor sarà presente il pubblico – da cui emergeranno i 12 protagonisti dei Live Show di X Factor 2022 (al via il 27 ottobre).

